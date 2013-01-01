القبض على رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية بتهمة النصب على المواطنين

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة القبض على رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية بمدينة نصر، بعد نصبه على مئات الأشخاص، وجمع مبالغ مالية طائلة منهم بزعم تخصيص قطعة أرض في التجمع الخامس خلف الجامعة الأمريكية.



وكشف البلاغات التي تقدم بها المواطنون أن قطعة الأرض مسحوبة من عام 2013، وغير مخصصة للجمعية منذ عدة سنوات، وتم النصب على المواطنين بعد أن أودعوا مبالغ في البنك العقاري العربي المصري على شكل ودائع بالتضامن مع جمعية الوداي الجديد.



وتلقت مباحث تنفيذ الأحكام عدة بلاغات تفيد بأن المتهم نصب على مئات من المواطنين بموجب عقود وهمية منسوبة ومختومة.



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث للتأكد من صحة المعلومات الواردة لمباحث تنفيذ الأحكام.