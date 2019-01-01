رونالدو: مارسيلو أفضل مع ريال مدريد

سافر كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، إلى العاصمة مدريد من أجل استلام جائزة تقديرية من صحيفة ماركا جماهير الريال بشكل كبير، لاسيما أنه تحدث بشكل إيجابي عن النادي، وتم حل خلافه الخفي مع الرئيس فلورنتينو بيريز، في لحظة عناق جميلة.



وتحدث رونالدو عن العديد من القضايا المتعلقة بريال مدريد، من ضمنها مستقبل الظهير البرازيلي مارسيلو الذي ارتبط بالانتقال إلى يوفنتوس خلال الأشهر الماضية، خصوصًا بعد تراجع مستواه في الموسم الماضي.



وقال رونالدو في المقابلة المطولة التي أجراها مع صحيفة ماركا: "مارسيلو سعيد للغاية هنا في مدريد، الجميع يكتب حياته الخاصة، وأنا ما زلت على علاقة جيدة به".

