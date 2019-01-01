ريبالتا يصل إلى برشلونة لحسم صفقة مالكوم

أفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن خافيير ريبالتا المدير الرياضي لنادي زينيت سان بطرسبرغ الروسي وصل إلى برشلونة اليوم الثلاثاء من أجل حسم التعاقد مع الجناح البرازيلي مالكوم.



وكان بول بوجبا قد أعرب عن رغبته بالرحيل عن صفوف الشياطين الحمر هذا الصيف، كما أبدى إعجابه بفكرة اللعب في ريال مدريد وتحديدًا تحت قيادة زين الدين زيدان.



ويصمم زيدان على التعاقد مع بول بوجبا من أجل تدعيم خط الوسط، فهو يعتقد أنه القطعة الناقصة التي يحتاجها لإكمال مشروعه الجديد، لكن حتى الآن لم يقدم النادي الملكي أي عرض رسمي بسبب مغالاة مانشستر يونايتد بمطالبه المالية.



وأضاف التقرير أن مانشستر يونايتد بات قريبًا من التعاقد مع ميلينكوفيتش سافيتش نجم لاتسيو، كم حسم أيضًا صفقة برونو فيرنانديز لاعب سبورتنج لشبونة، وبالتالي أصبح مستعدًا لبيع بول بوجبا من أجل استعادة الأموال التي دفعها لإبرام الصفقتين.



وأكدت "ماركا" على أن عملية المفاوضات بين الناديين لن تكون سهلة، وستكون شبيهة بصفقتي لوكا مودريتش وجاريث بيل التي حسمهما الريال في الساعات الأخيرة من الميركاتو، لكن المشكلة هذه المرة أن سوق الانتقالات في إنجلترا سيتم إغلاقه بعد 9 أيام فقط.