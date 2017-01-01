رومارينيو في صدام مع جماهير الاتحاد

وضع آندريس سانشيز رئيس نادي كورينثيانز البرازيلي، اللاعب رومارينيو، في ورطة مع جماهير نادي اتحاد جدة، بعدما كشف عن الكثير من الحقائق حول المفاوضات التى دارت بين الجانبين، خلال الفترة الأخيرة.



وقال سانشيز في تصريحات نقلتها صحيفة "adaresportes"، إن إدارة ناديه دخلت في مفاوضات مع الاتحاد، من اجل ضم رومارينيو، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، بناءً على طلب من اللاعب نفسه، الذي يرغب في العودة للدوري البرازيلي.



وأوضح رئيس النادي البرازيلي، إنه تقدم بعرض ضخم من أجل ضم اللاعب، إلا أن إدارة النمور، تمسكت ببقاء اللاعب، فى ظل الحاجة إلى خدماته داخل النادي الغربي.



وتعاقد العميد، مع رومارينيو، في صيف 2018 قادمًا من الجزيرة الإماراتي، وخاض 37 مباراة في الموسم المنصرم، بمختلف البطولات،وتمكن من تسجيل 14 هدفًا وصناعة هدفين.



