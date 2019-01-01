العثور على طفل رضيع داخل المقابر فى منشأة ناصر

عثر أهالى منطقة منشأة ناصر على طفل رضيع حديث الولادة، داخل مقابر الغفير بشارع صلاح سالم.



البداية، كانت مع تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا من الأهالى، بالعثور على طفل رضيع حديث الولادة داخل مقابر الغفير، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن سيدة مجهولة ألقت بطفل رضيع عقب ولادته فى المقابر للتخلص منه، ونقله الأهالى إلى المستشفى لإسعافه، بسبب شعوره بإعياء شيديد.



وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.