الأنبا صموئيل يترأس عشية عيد تكريس كنيسة أبي سيفين بديره بطموه

يترأس الأنبا صموئيل أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطموه مساء غد الأربعاء، صلوات عشية عيد تكريس أول كنيسة باسم القديس أبي سيفين، وذلك بديره بطموه.



كما يشارك نيافته في لوات القداس الإلهي احتفالًا بعيد تكريس كنيسة باسم القديس صباح الخميس المقبل.



واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الأباء رسل المسيح الأطهار وذكرى استشهاد القديسين بطرس وبولس، في منتصف يوليو الجاري.



وتستعد الكنيسة للقاء صومها المُقبل، في 7 من أغسطس المُقبل، وهو صوم السيدة العذراء مريم، والذي يستغرق 14 يومًا فقط ليحل المرتبة الثانية من جهة أصغر الأصوام المتصلة عقب صوم أهل نينوى.