البورصة تُحدد قواعد إدراج الأوراق المالية المشطوبة بنظام الأوامر

أصدر رئيس البورصة المصرية، محمد فريد، القرار رقم 1014 لسنة 2019، بشأن قواعد إدراج الأوراق المالية المشطوبة من جدول القيد بالبورصة بنظام القبول الآلي للأوامر.



وحسب بيان البورصة، اليوم الثلاثاء، نص القرار في مادته الأولى على أنه يجوز لإدارة البورصة المصرية السماح بإدراج الأوراق المالية المشطوبة من جدول القيد بالبورصة بنظام القبول الآلي للأوامر وفقًا لخمسة معايير.



وشملت المعايير، ألا يقل عدد المساهمين بالشركة المصدرة عن 50 مساهمًا، وأن تكون مودعة بنظام القيد المركزي، وألا يقل رأس المال المدفوع عن رأس المال المصدر.



كما شملت المعايير، أن تتعهد الشركة المصدرة بأن تخطر البورصة بأيّ تعديلات على بيانات وعناصر الإصدار المسجلة للأوراق المالية التي يتم التعامل عليها وفقًا لهذه النظام، وأن يلتزم المتعاملون وشركات السمسرة الأعضاء بالتعامل بهذا النظام وفقًا لنماذج الأوامر الاسترشادية المعتمدة لدى البورصة.



ونص القرار في مادته الثانية على أن يكون قطاع الأوراق المالية غير المقيدة هو المسئول عن متابعة الشركات التي تتداول أوراقها المالية وفقًا لهذه النظام، وذلك بالتنسيق مع قطاع القيد وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.