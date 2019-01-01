مجلس التعاون الخليجى وروسيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في مكتبه بمقر الأمانة العامة في الرياض اليوم الثلاثاء، مع سفير روسيا الاتحادية لدى السعودية سيرجي كوزولوف، العلاقات الخليجية الروسية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات في إطار الحوار الاستراتيجي القائم بين الجانبين.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه جرى- خلال اللقاء- بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

