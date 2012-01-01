جيريمي لين من نجم الى لاعب غير مرغوب فيه

يصف نجم كرة السلة الاميركي من أصول تايوانية جيريمي لين ما يمر به كمن يسقط إلى القاع، ويشعر بأن اندية الدوري الاميركي للمحترفين تخلت عنه بعدما حرره فريقه السابق تورونتو رابتورز من عقده.



بات لينالموسم المنصرم اول لاعب آسيوي أميركي يفوز بالدوري مع فريق رابتورز الذي جرد جولدن ستايت ووريرز من لقبه، ولكن دوره انحصر بملازمة مقاعد البدلاء خلال الادوار الإقصائية في صراعه لاستعادة مستواه.



تحول هذا اللاعب الذي كان خلف ظاهرة "جنون لين" عام 2012 الى لاعب حر غير مرغوب به، حيث لم يتمكن من التعاقد مع نادٍ مع اقتراب انطلاق منافسات الموسم الجديد.



تحدث لين عن مسيرته مع كرة السلة أمام حشد من الناس في بلده الام تايوان، قبل ان تهاجر عائلته الى الولايات المتحدة الاميركية، بالقول "وضعي كلاعب حر صعب لاني اشعر أن الدوري الاميركي تخلى عني نوعا ما".



واكد لين انه انتظر سنوات طويلة لارتداء قميص رابتورز لكنه يشعر أن الوقت الذي امضاه مع بطل الدوري هو "أسوأ تسديدة في مسيرته" اذ بلغ معدله 3،4 دقائق فقط في المباراة الواحدة في الادوار الاقصائية "بلاي اوف" (اجمالي 27 دقيقة) وخاض دقيقة واحدة في الادوار النهائية.



ووصف باكيا وضعه كلاعب حر بـ "القشة الاخيرة التي قصمت ظهر البعير"، وتابع بعدما تماسك نفسه "كل عام تصبح الامور اصعب".



واضاف "هناك قول ماثور، بمجرد ان تصل الى الحضيض، فان الطريقة الوحيدة (للعودة) هي الصعود. لكن يبدو اني اتابع نزولي الى مزيد من الحضيض".



وتابع لين متحدثا امام عشاقه "أنا هنا لاقول لكم الا تستسلموا".