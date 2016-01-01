الثلاثاء 30 يوليه 2019 الموافق 27 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

سياسي

مستقبل وطن: منتديات الشباب تساعد على إزالة الفجوة مع الحكومة

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 02:09 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
طباعة
ads
أكد الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيري المركزية لحزب مستقبل وطن، عبدالله سعيد، أن مؤتمرات الشباب في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لها عدة مكاسب للدولة المصرية على مستويات متنوعة سواء سياسية وسياحية واقتصادية، وتعبر عن وعى القيادة السياسية بأهمية خلق حلقة اتصال مباشر بين الشباب دون خطوط حمراء لبحث كل المشكلات والآراء من خلال جلسات وورش عمل تشمل كل الموضوعات الرئيسية التى تهم الدولة المصرية.

وكشف سعيد في تصريحات صحفية، عن تقدمه بورقة بحثية عن دور الأحزاب السياسية في دعم النشاط المجتمعي والخدمي، بجانب الدولة في مؤتمر الشباب بأسوان، وسوف يستكمل جوانبها خلال مشاركته بالمؤتمر السابع بالعاصمة الادارية الجديدة، منوهًا إلى أهمية الدور المدني للأحزاب السياسية لخلق حالة من الوعي للشباب بأهمية المشاركة سواء على الأرض أو من خلال برنامج اسأل الرئيس مما يؤدي إلي تعظيم الاستفادة من قدرات هؤلاء الشباب وإزالة الفجوة مع الحكومة وتمكين الشباب اقتصاديا وسياسيا.

ووصف سعيد، المنتديات بأنها متنفس يعبر فيه الشباب عن تطلعاتهم بكل حرية وشفافية، حيث يجدون رئيس الدولة يستمع لهم ويدون ملاحظاتهم ويكلف الحكومة بتنفيذ ما تخرج منه هذه المؤتمرات من توصيات، كما أنها تفرز لنا نماذج مشرفة من الشباب ليصبحوا شركاء في صنع القرار، وهو ما تم بالفعل، حيث تعيين أكثر من 7 من شباب برنامج التأهيل الرئاسي plp كنواب محافظين وغيرهم داخل مناصب قيادية بالوزارات لخلق جيل جديد يتواكب مع متطلبات العصر الحديث.

وأشار عضو الهيئة العليا للحزب، إلى أن مؤتمرات الشباب ليست مجرد شو إعلامي وهو ما جعل دولًا أوروبية مثل إسبانيا وألمانيا تقلد التجربة المصرية، كما أن توصيات جميع هذه المنتديات الدورية التي بدأت في شرم الشيخ 2016 تم تنفيذ أكثر من 90 فالمئة بمتابعة مؤسسة الرئاسة بنفسها، كما أن تكريم النماذج المشرفة شحذ الهمم والمنافسة بين شباب الجامعات، خاصة في تقديم مقترحاتهم وبرامجهم، وآخرها برنامج محاكاة الدولة المصرية والذي يتم طرحه خلال المؤتمر السابع.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

فلكيًا.. عيد الأضحى يوم الأحد 11 أغسطس

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. شاب أخرج أمه من قبرها لإعادتها للحياة

منذ حوالي 3 ساعات

يد واحدة.. اليونان وقبرص تتحدان مجددًا ضد "استفزازات أردوغان"

منذ ساعتين و 41 دقيقة

رأي رونالدو في يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة

ads

الصور

image description

عيد الأضحى ينعش سوق "سن السكاكين" بالسيدة زينب

image description

وصول بعثة منتخب مصر لليد الحاصلة على برونزية كأس العالم

image description

العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"

image description

حفل الفنان أبو الليف في شاطئ الهاموك

image description

100صورة.. ترصد شخصية الأهلي في الأوقات الحاسمة

ads

الأكثر قراءة

امرأة البحيرة.. "خنقت"أبناء زوجها لعدم قدرتها على الإنجاب

تفاصيل صفقة انتقال محمود متولى من الإسماعيلى إلى الأهلى

شاهد.. شاب أخرج أمه من قبرها لإعادتها للحياة

رأي رونالدو في يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة

ستوديو

الشرطة تنقذ كلبا عالقًا داخل سيارة مغلقة (فيديو)

لجنة الانتخابات التونسية: تحديد مواعيد انتخابات الرئاسة يتوافق مع الدستور

ريهام عبدالغفور تستعيد ذكريات "زى الشمس" بصورة جديدة

"التعبئة والإحصاء": الدروس الخصوصية تمثل 37% والكشف والعيادات 9% من مصروفات الأسرة

ads

رياضة

تشيلسي يفرض الحظر مدى الحياة على مشجع للبلوز

رونالدو: مارسيلو أفضل مع ريال مدريد

ريبالتا يصل إلى برشلونة لحسم صفقة مالكوم

رومارينيو في صدام مع جماهير الاتحاد

الرئيس نيوز

حكمت أبو زيد.. بنت الصعيد وزيرة أولى بدرجة "ست بيت مصر"

أسيوط وسوهاج في الصدارة .. خريطة المحافظات الأكثر فقرًا..

تعليق الدراسة في السودان إلى أجل غير مسمى

تقارير غربية تحذر من "قنبلة عائمة" في البحر الأحمر

منوعات

"الحنطور" يختفى من شوارع روما

خبراء يحذرون من ظاهرة الاحتباس الحراري

آثار مدمرة للتغيرات المناخية

بريطانيا تسجل اليوم الأكثر حرارة في تاريخها

كشكول

محافظ كفرالشيخ يكرم أوائل الثانوية الأزهرية

تنسيق الجامعات 2019.. تعرف على برامج الساعات المعتمدة بالسادات

تنسيق الجامعات 2019.. ننشر شروط برنامج التغذية العلاجية بـ"اقتصاد منزلي حلوان"

رئيس الإسكندرية الأزهرية يتابع امتحانات الدور الثاني بالمنتزه

إسلام سياسي

شباب الإخوان يهاجمون مستشار مرسي بسبب "محمود حسين"

السلطات الأمريكية تعتقل صوماليين بتهمة الانتماء لداعش وتنفيذ عمليات إرهابية بمصر

تعرّف على الحالة الصحية الحالية لزعيم تنظيم داعش الإرهابي

تهديدات إخوانية لمنتقدي قيادات الجماعة المتهمين بالفساد

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
جونسون وترامب.. وجهان لعالم جديد
مؤمن المحمدي
صالحة
لواء.حمدى البطران
المكتبات العامة
لواء. محسن الفحام
الشباب ومواجهة الإرهاب
المزيد

الثقافة

سامح حسين: الوقوف على المسرح القومى إحساس لا يوصف

صدور طبعة جديدة من النسخة العربية لــ"مفهوم الأخلاق"

عواض ينفى صدور حكم قضائى بعودة قصر السينما للورثة

"رعاية ذوي القدرات الخاصة واجب وطني" بثقافة دمياط

صفحتنا ع الفيس بوك