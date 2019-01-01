استثناء كوريا الشمالية من العقوبات لتحويل الأموال اللازمة للمساعدات الإنسانية

وافق مجلس الأمن الدولي على منح استثناء من العقوبات لشركة إيطالية متخصصة في تحويل الأموال لدعم المشاريع الإنسانية لمكتب الأمن الغذائي التابع للاتحاد الأوروبي في كوريا الشمالية.



ووافقت اللجنة التابعة للأمم المتحدة والتي تشرف على العقوبات على منح شركة "أجري كونسلتينغ إس أي" - الشركة الحاصلة على مناقصة الاتحاد الأوروبي لتوفير الدعم الفني للمسائل المتعلقة بإرسال الأغذية إلى الشمال - إعفاء من القيود في الأول من يوليو، وفقًا لما ذكره الموقع الاليكتروني للأمم المتحدة.



وتخطط الشركة لإنفاق ما يقدر بـ 1.06 مليون يورو (1.18 مليون دولار أمريكي) من مارس 2019 إلى فبراير 2022 للإدارة فرع بيونج يانج التابع لمكتب الأمن الغذائي، علما بأن المبلغ المذكور يشمل أجور الموظفين.



يشار إلى أن العقوبات الدولية لا تحظر الأنشطة الإنسانية المختلفة، ولكن المواد ذات الصلة خاضعة لها.