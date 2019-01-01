أكثر من 3 آلاف شخص ضحية الصراع في أفغانستان خلال 2019

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) مقتل 1366 مدنيا، وجرح 2446 أخرين في أفغانستان منذ بداية عام 2019.



وقالت البعثة - في بيان لها إن 3812 مدنيا تضرروا في أفغانستان في الفترة ما بين (1 يناير و30 يونيو) من العام الجاري، أي أقل بمقدار 27% مما كان عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



وأضاف البيان "أن البعثة تعترف بأن الطرفين أعلنا عن جهودهما الهادفة لتخفيض عدد القتلى بين المدنيين"، مشيرة إلى أن هذه الجهود ليست كافية، ويجب العمل أكثر".



وأشار إلى أن 52% من المدنيين قتلوا على يد القوات المناهضة للحكومة في البلاد، خاصة بسبب أعمال حركة (طالبان) وتنظيم داعش وغيرهما من المنظمات الإرهابية، موضحا أن عدد المدنيين القتلى ازداد نتيجة أعمال القوات الموالية للحكومة في الأشهر الأخيرة.



وتابع البيان أن العمليات العسكرية البرية لا تزال سببا رئيسيا لمقتل المدنيين.



وتشهد أفغانستان - منذ مطلع شهر مايو الماضي - ارتفاعا ملحوظا في العمليات والمعارك العنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وأخرى من حلف شمال الأطلسي "ناتو"، في إطار مهمة "الدعم الحازم" من جهة، وحركة طالبان الذين كثفوا هجماتهم منذ الإعلان عن انطلاق العمليات الربيعية تحت اسم "الخندق"، من الجهة الأخرى.