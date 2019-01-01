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رياضة

حقيقة "الحقيبة البلاستيكية"التي يحملها نجم منتخب الجزائر دائما

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 02:07 م
جريدة الدستور
وكالات
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أثار حارس المنتخب الجزائري لكرة القدم رايس مبولحي، حيرة العديدين بحمله حقيبة بلاستيكية باهتمام وحرص غريبين.

وأوضحت العديد من المصادر بأن الحارس الأول للمنتخب الجزائري كان يحمل داخل الحقيبة أغراض والدته المتوفاة منذ أكثر من تسع سنوات، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.

وعانى قائد نادي الاتفاق السعودي كثيرا عقب وفاة أمه، حيث تربى على يديها فقط في ظل غياب أبيه، ما يفسر العلاقة الوطيدة التي كانت تجمعه بها.
ويخلد صاحب الـ33 عاما اسم والدته "عائشة" على قفازه الذي يرتديه خلال المباريات.

يذكر أن رايس مبولحي توج مع منتخب الجزائر بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019، كما حصل على جائزة أفضل حارس في البطولة.
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