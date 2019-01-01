الثلاثاء 30 يوليه 2019 الموافق 27 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

الثقافة

صدور طبعة جديدة من النسخة العربية لــ"مفهوم الأخلاق"

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 02:07 م
جريدة الدستور
نضال ممدوح
طباعة
ads
صدرت حديثا عن دار ومكتبة آفاق للنشر والتوزيع٬ طبعة جديدة من الترجمة العربية لكتاب "مفهوم الأخلاق" للمفكر البريطاني٬ ولتر ستيس.

ولد "ستيس" في لندن عام 1886 ودرس في كلية (fettes) بأدنبرة٬ وفي كلية الثالوث(trinity) بدبلن حيث نال شهادة التخرج في الفلسفة. وعمل بعد ذلك في وظائف خدمية كان منها منصب رئيس بلدية كولومبو عام 1929.‏ حصل ستيس على شهادة (d.litt )من كلية الثالوث بدبلن عام 1932 وعمل محاضرًا في جامعة برينستون ثم أستاذًا للفلسفة منذ عام 1935 حتى تقاعده.‏

واشتهر "ستيس" بكتاباته عن الفلسفة والأخلاق والتصوف والدين٬ وترجمت أشهر أعماله إلي العربية مثل: الدين والعقل الحديث٬ التصوف والفلسفة٬ الزمان والأزل.

ويعد كتابه "مفهوم الأخلاق" رحلة مشوقة يواصل فيها "ستيس" بلغته الفلسفية الجميلة ما بدأه كبار الفلاسفة الإنسانيين٬ بدءا من سقراط وأفلاطون٬ مرورا بكانط وتولستوي٬ وصولا إلي فروم٬ في محاولة لوضع أساس صلب للأخلاق.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل صفقة انتقال محمود متولى من الإسماعيلى إلى الأهلى

منذ يوم

ننشر جدول التطعيمات الإجبارية للأطفال من عمر شهر حتى 6 سنوات

منذ حوالي 20 ساعة

فاروق جعفر يرد على تصريحات رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الأهلي

منذ يومين

محمد الشناوى يكشف حقيقة مفاوضات ريال مدريد وأرسنال

ads

الصور

image description

عيد الأضحى ينعش سوق "سن السكاكين" بالسيدة زينب

image description

وصول بعثة منتخب مصر لليد الحاصلة على برونزية كأس العالم

image description

العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"

image description

حفل الفنان أبو الليف في شاطئ الهاموك

image description

100صورة.. ترصد شخصية الأهلي في الأوقات الحاسمة

ads

الأكثر قراءة

امرأة البحيرة.. "خنقت"أبناء زوجها لعدم قدرتها على الإنجاب

تفاصيل صفقة انتقال محمود متولى من الإسماعيلى إلى الأهلى

شاهد.. شاب أخرج أمه من قبرها لإعادتها للحياة

رأي رونالدو في يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة

ستوديو

الشرطة تنقذ كلبا عالقًا داخل سيارة مغلقة (فيديو)

لجنة الانتخابات التونسية: تحديد مواعيد انتخابات الرئاسة يتوافق مع الدستور

ريهام عبدالغفور تستعيد ذكريات "زى الشمس" بصورة جديدة

"التعبئة والإحصاء": الدروس الخصوصية تمثل 37% والكشف والعيادات 9% من مصروفات الأسرة

ads

رياضة

تشيلسي يفرض الحظر مدى الحياة على مشجع للبلوز

رونالدو: مارسيلو أفضل مع ريال مدريد

ريبالتا يصل إلى برشلونة لحسم صفقة مالكوم

رومارينيو في صدام مع جماهير الاتحاد

الرئيس نيوز

حكمت أبو زيد.. بنت الصعيد وزيرة أولى بدرجة "ست بيت مصر"

أسيوط وسوهاج في الصدارة .. خريطة المحافظات الأكثر فقرًا..

تعليق الدراسة في السودان إلى أجل غير مسمى

تقارير غربية تحذر من "قنبلة عائمة" في البحر الأحمر

منوعات

"الحنطور" يختفى من شوارع روما

خبراء يحذرون من ظاهرة الاحتباس الحراري

آثار مدمرة للتغيرات المناخية

بريطانيا تسجل اليوم الأكثر حرارة في تاريخها

كشكول

محافظ كفرالشيخ يكرم أوائل الثانوية الأزهرية

تنسيق الجامعات 2019.. تعرف على برامج الساعات المعتمدة بالسادات

تنسيق الجامعات 2019.. ننشر شروط برنامج التغذية العلاجية بـ"اقتصاد منزلي حلوان"

رئيس الإسكندرية الأزهرية يتابع امتحانات الدور الثاني بالمنتزه

إسلام سياسي

شباب الإخوان يهاجمون مستشار مرسي بسبب "محمود حسين"

السلطات الأمريكية تعتقل صوماليين بتهمة الانتماء لداعش وتنفيذ عمليات إرهابية بمصر

تعرّف على الحالة الصحية الحالية لزعيم تنظيم داعش الإرهابي

تهديدات إخوانية لمنتقدي قيادات الجماعة المتهمين بالفساد

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
جونسون وترامب.. وجهان لعالم جديد
مؤمن المحمدي
صالحة
لواء.حمدى البطران
المكتبات العامة
لواء. محسن الفحام
الشباب ومواجهة الإرهاب
المزيد

الثقافة

سامح حسين: الوقوف على المسرح القومى إحساس لا يوصف

صدور طبعة جديدة من النسخة العربية لــ"مفهوم الأخلاق"

عواض ينفى صدور حكم قضائى بعودة قصر السينما للورثة

"رعاية ذوي القدرات الخاصة واجب وطني" بثقافة دمياط

صفحتنا ع الفيس بوك