صدور طبعة جديدة من النسخة العربية لــ"مفهوم الأخلاق"

صدرت حديثا عن دار ومكتبة آفاق للنشر والتوزيع٬ طبعة جديدة من الترجمة العربية لكتاب "مفهوم الأخلاق" للمفكر البريطاني٬ ولتر ستيس.



ولد "ستيس" في لندن عام 1886 ودرس في كلية (fettes) بأدنبرة٬ وفي كلية الثالوث(trinity) بدبلن حيث نال شهادة التخرج في الفلسفة. وعمل بعد ذلك في وظائف خدمية كان منها منصب رئيس بلدية كولومبو عام 1929.‏ حصل ستيس على شهادة (d.litt )من كلية الثالوث بدبلن عام 1932 وعمل محاضرًا في جامعة برينستون ثم أستاذًا للفلسفة منذ عام 1935 حتى تقاعده.‏



واشتهر "ستيس" بكتاباته عن الفلسفة والأخلاق والتصوف والدين٬ وترجمت أشهر أعماله إلي العربية مثل: الدين والعقل الحديث٬ التصوف والفلسفة٬ الزمان والأزل.



ويعد كتابه "مفهوم الأخلاق" رحلة مشوقة يواصل فيها "ستيس" بلغته الفلسفية الجميلة ما بدأه كبار الفلاسفة الإنسانيين٬ بدءا من سقراط وأفلاطون٬ مرورا بكانط وتولستوي٬ وصولا إلي فروم٬ في محاولة لوضع أساس صلب للأخلاق.