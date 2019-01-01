أسعارها مخفضة.. 4 معلومات عن شوادر "كلنا واحد" قبل عيد الاضحى

تواصل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، المشاركة فى فعاليات المرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد" قبل عيد الأضحى، وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن هذة الشوادر.



- شوادر ثابتة وتوجيه سيارات كمنافذ متحركة لعرض السلع الغذائية بالقرى والمراكز.

- الاسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

- واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين المشاركة فى فعاليات المُبادرة بالتنسيق مع السلاسل التجارية لتوفير السلع وطرحها بـ(690) فرعا بأسعار مخفضة تصل إلى 30 % لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

- تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق.



