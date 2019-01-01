أسعارها مخفضة.. 4 معلومات عن شوادر "كلنا واحد" قبل عيد الاضحى
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 02:06 م
ريم محمودطباعة
تواصل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، المشاركة فى فعاليات المرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد" قبل عيد الأضحى، وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن هذة الشوادر.
- شوادر ثابتة وتوجيه سيارات كمنافذ متحركة لعرض السلع الغذائية بالقرى والمراكز.
- الاسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.
- واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين المشاركة فى فعاليات المُبادرة بالتنسيق مع السلاسل التجارية لتوفير السلع وطرحها بـ(690) فرعا بأسعار مخفضة تصل إلى 30 % لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
- تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق.
- شوادر ثابتة وتوجيه سيارات كمنافذ متحركة لعرض السلع الغذائية بالقرى والمراكز.
- الاسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.
- واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين المشاركة فى فعاليات المُبادرة بالتنسيق مع السلاسل التجارية لتوفير السلع وطرحها بـ(690) فرعا بأسعار مخفضة تصل إلى 30 % لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
- تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق.