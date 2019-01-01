تحديث طائرات "تو-142" الروسية لزيادة قدراتها القتالية

كشفت صحيفة "إزفيستيا" الروسية اليوم الثلاثاء، استنادًا إلى مصادر مطلعة بصناعة الطيران الروسية، عن أن موسكو تعمل حاليًا على تحديث طائرات "تو-142" الملقبة بـ "الصياد البحري" من أجل زيادة قدراتها القتالية.



وأشار المصدر إلى أن الخبراء الروس بدأوا بتزويد هذه الطائرات بأنظمة جديدة ستساعد على تحويلها إلى قاذفات بعيدة المدى قادرة على تدمير أهداف استراتيجية تبعد آلاف الكيلومترات عن قواعد إطلاقها.



ومن ضمن المنظومات الجديدة، التي ستزود بها هذه الطائرات، حسب الصحيفة الروسية، منظومة "جيفيست" التي تضم رادارات متطورة وأجهزة ملاحة وتصويب تمكنها من توجيه القنابل والصواريخ الذكية بدقة وبشكل أوتوماتيكي.



وأضافت "إزفيستيا" أن هذه الطائرات ستزود أيضا بأنظمة تمكنها من رصد أهداف العدو، التي سيتم ضربها بواسطة الطائرات والسفن الحربية الأخرى.



وتقول الصحيفة إن منظومة "جيفيست" كانت قد أثبتت جدارتها أثناء اختبارها في تحديد وتدمير مواقع الإرهابيين في الحرب السورية، كما نجحت في الاختبارات التي أجرتها عليها وزارة الدفاع الروسية سابقا.



وتعتبر طائرات "تو-142" من أهم الطائرات الاستراتيجية، التي تعتمد عليها روسيا حتى اليوم في الاستطلاع وتدمير غواصات العدو.



وجرى تصنيع أكثر من 100 طائرة من هذا النوع منذ عام 1968، ولديها القدرة على حمل أكثر من 11 طنًا من الذخائر والصواريخ الموجهة وغير الموجهة القادرة على التعامل مع الأهداف البحرية المختلفة.