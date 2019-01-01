البابا تواضروس يفتتح مؤتمر كهنة الخليج الرابع بمركز لوجوس

افتتح قداسه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أمس الاثنين، مؤتمر كهنة بمنطقة الخليج العربي.



ويقام المؤتمر في مركز لوجوس البابوي بوادي النطرون، ويشارك فيه إلى جانب نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات، الآباء الكهنة وزوجاتهم.



يذكر أن هذا المؤتمر - الذي يعد الرابع - يقام في هذا التوقيت من كل عام، على مدار ثلاثة أيام.



واحتفلت الكنيسة القبطية الارثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الأباء رسل المسيح الأطهار وذكرى استشهاد القديسين بطرس وبولس، في منتصف يوليو الجاري.



وتستعد الكنيسة للقاء صومها المُقبل، في 7 من أغسطس المُقبل، وهو صوم السيدة العذراء مريم، والذي يستغرق 14 يومًا فقط ليحل المرتبة الثانية من جهة أصغر الأصوام المتصلة عقب صوم أهل نينوى.