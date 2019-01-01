عشرة صفقات مدوية ستتم في الفترة المقبلة
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:58 م
وكالاتطباعة
قامت صحيفة الديلي ميل البريطانية بالحديث عن أكبر الصفقات التي ستتم في الفترة المقبلة قبل إغلاق السوق سواء في إنجلترا أو باقي الدوريات الأوروبية الكبرى .
ونستعرض في هذا التقرير ملامح تلك الصفقات المدوية :
نيكولاس بيبي – ارسنال
ويلفريد زها – إيفرتون
هاري ماجوير – مانشستر يونايتد
ريان سيسيجنون – توتنهام
كيران تيرني – ارسنال
برونو فرنانديز – مانشستر يونايتد
روميلو لوكاكو – إنتر / يوفنتوس
بول بوجبا – ريال مدريد
ليروي سان – بايرن ميونيخ
جيوفاني لو سيلسو – توتنهام
ونستعرض في هذا التقرير ملامح تلك الصفقات المدوية :
نيكولاس بيبي – ارسنال
ويلفريد زها – إيفرتون
هاري ماجوير – مانشستر يونايتد
ريان سيسيجنون – توتنهام
كيران تيرني – ارسنال
برونو فرنانديز – مانشستر يونايتد
روميلو لوكاكو – إنتر / يوفنتوس
بول بوجبا – ريال مدريد
ليروي سان – بايرن ميونيخ
جيوفاني لو سيلسو – توتنهام