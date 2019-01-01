عشرة صفقات مدوية ستتم في الفترة المقبلة

قامت صحيفة الديلي ميل البريطانية بالحديث عن أكبر الصفقات التي ستتم في الفترة المقبلة قبل إغلاق السوق سواء في إنجلترا أو باقي الدوريات الأوروبية الكبرى .



ونستعرض في هذا التقرير ملامح تلك الصفقات المدوية :





نيكولاس بيبي – ارسنال



ويلفريد زها – إيفرتون



هاري ماجوير – مانشستر يونايتد



ريان سيسيجنون – توتنهام



كيران تيرني – ارسنال



برونو فرنانديز – مانشستر يونايتد



روميلو لوكاكو – إنتر / يوفنتوس



بول بوجبا – ريال مدريد



ليروي سان – بايرن ميونيخ



جيوفاني لو سيلسو – توتنهام