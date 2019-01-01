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فن

أعمال تتنافس على جذب الجمهور قبل نهاية العام الحالى

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:58 م
جريدة الدستور
هالة أمين
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تتنافس ٣ أفلام أمريكية على شباك التذاكر فى النصف الأخير من العام الجارى، ومن المتوقع أن تحظى بمشاهدات كثيفة، نظرًا لكونها لنجوم الصف الأول فى هوليوود ومنهم ويل سميث، وخواكين فينيكس، ودواين جونسون «ذا روك».

Fast & Furious presents: Hobbs & Shaw
يعرض غدًا فى دور العرض المصرية، وهو نسخة من السلسلة المشهورة، حيث يقرر عميل اﻷمن الدبلوماسى اﻷمريكى «لوك هوبس» التحالف مع ديكارد شاو، لكى يواجها معًا شريرًا يهدد مستقبل الإنسانية.

الفيلم من إﺧﺮاﺝ ديفيد ليتش، وﺗﺄﻟﻴﻒ كل من: كريس مورجان وجارى سكوت تومسون، وبطولة دواين جونسون، وجيسون ستاثام، وإدريس إلبا، وإيدى ماريسون.

Gemini Man
الفيلم يُعد أول تعاون بين ويل سميث والمخرج أنج لى، الحائز على الأوسكار أكثر من مرة، ويدور حول قصة قاتل محترف يعمل لدى الحكومة الأمريكية، يُدعى «هنرى» ويجسد شخصيته «سميث»، ثم يقرر بعد أن يتجاوز الخمسين من عمره التقاعد وترك القتل، لكن يجد نفسه مستهدفًا من قاتل محترف آخر أصغر سنًا وأكثر مهارة وقدرة.

وينتمى الفيلم لعائلة «الخيال العلمى»، إذ تظهر مفاجأة أثناء مطاردة القاتل لويل سميث، وهى أن القاتل ما هو إلا نسخة من «النجم الأسمر» تم استنساخها خصيصًا ليقضى عليه.

Joker
يُعرض فى ٣ أكتوبر المقبل، وهو ضمن الأفلام التى ينتظرها الجمهور حول العالم، من بطولة النجم الأمريكى خواكين فينيكس الذى يلعب دور «الجوكر»، ويخرج العمل تود فيليبس ويشارك أيضًا فى كتابة السيناريو مع سكوت سيلفر.

وفى هذا الفيلم سيتم الكشف عن الاسم الحقيقى للرجل وراء قناع «الجوكر» تحت اسم أرثر فليك، الذى سيعود إلى مدينة جوثام التى يتزعمها «باتمان». ولم يُعلن حتى الآن عما إذا كان هناك ظهور لشخصية «باتمان» التى يجسدها النجم بن أفليك أم سيتم استبداله بنجم آخر، وستكتشف والدة الجوكر أن ابنها هو المجرم المشهور، ولن تتقبل الأمر.
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