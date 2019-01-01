آخر تطورات انتقال نيمار إلى برشلونة

تتضارب الأخبار بشأن مستقبل نجم باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل وبدورنا سنقوم باستعراض آخر تطورات الموقف بخصوص النجم البرازيلي.



_ تمت تبرئة نيمار من تهم الاغتصاب و الاعتداء التي اتهم بها مؤخرًا



_ باريس سان جيرمان قرر تخفيض طلبه من 300 مليون إلى 180 مليون يورو لبيع نيمار



_ يخفض النادي الباريسي مطالبهو لكن في الوقت الحالي لا يريد التحدث عن تبادل اللاعبين هو فقط يريد أموال.



_ هناك تسريبات تؤكد أن برشلونة وباريس سان جيرمان لديهم اتفاق مغلق على عودة نيمار مقابل كوتينيو ومالكوم و 70 مليون وممكن لاعب ثالث والناديين اتفقوا على عدم الأعلان رسمياً حتى أغسطس !!



_ في المقابل بيريز مهووس بضم نيمار ويرى بأنه سيعوض الفراغ الذي تركه رونالدو ولكن زيدان لازال رافضا فكرة قدوم اللاعب



