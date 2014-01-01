بالأرقام.. أتلتيكو مدريد الأفضل في الوديات قبل الرسميات
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:57 م
وكالاتطباعة
هناك حالة من لصخب والإهتمام بتطور مستوى أتلتيكو مدريد خصوصا بعد فوز الفريق على ريال مدريد بسبعة أهداف مقابل ثلاثة .
الماركا المدريدية أكدت إن هناك حالة من الإندماج بين دييجو كوستا وجواو فيلكس مع ألفارو موراتا برفقة توماس ليمار سهلت على سيميوني تسهيل تطوير العمل الهجومي .
سيميوني يسعى لإستعادة لقب الليجا الغائب عن خزانة الفريق من 2014 ..أتلتيكو مدريد مثار إعجاب العالم في الوديات …هل يستمر الإنبهار في الرسميات ؟
الماركا المدريدية أكدت إن هناك حالة من الإندماج بين دييجو كوستا وجواو فيلكس مع ألفارو موراتا برفقة توماس ليمار سهلت على سيميوني تسهيل تطوير العمل الهجومي .
سيميوني يسعى لإستعادة لقب الليجا الغائب عن خزانة الفريق من 2014 ..أتلتيكو مدريد مثار إعجاب العالم في الوديات …هل يستمر الإنبهار في الرسميات ؟