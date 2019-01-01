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فن

أفلام تصدرت شباك الإيرادات فى النصف الأول من 2019

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:56 م
جريدة الدستور
هالة أمين
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حققت بعض الأفلام الهوليوودية، التى عُرضت فى النصف الأول من العام الجارى، نجاحًا كبيرًا سواء على مستوى المشاهدات أو الإيرادات، ووجدت أيضًا صدى واسعًا عند عرضها فى مصر والشرق الأوسط.

Avengers: Endgame
عُرض فى أبريل الماضى، وخلال الأسبوع الأول سيطر على شباك التذاكر، وحقق إيرادات حوالى ٢.٧٩١ مليار دولار مقابل ميزانية قدرها ٣٥٦ مليون دولار. وقبل هذا الجزء، انتهت أحداث سلسلة «المنتقمون» بعد تنفيذ «ثانوس» خطته الشريرة، واستيلائه على أحجار اﻷبدية الستة، والقضاء على نصف سكان كوكب اﻷرض، وتتفرق السبل بمن ظل حيًا من فريق «المنتقمون» فى كل اﻷرجاء. الفيلم أخرجه أنتونى روسو وجو روسو، ومن تأليف جاك كيربى وستيفن مكفيلى، وبطولة روبرت داونى جونيور، وكريس إيفانز، وسكارليت جوهانسون.

Aladdin
من أبرز أفلام النصف الأول، وحاز على إعجاب الجماهير فى مصر والشرق الأوسط، وعُرض فى ٢٤ مايو الماضى، وحصل على ١.٠٢٠ مليار دولار إيرادات، وكانت ميزانيته ١٨٣ مليون دولار، ويعد الفيلم «النسخة الحية» من فيلم الرسوم المتحركة علاء الدين. الفيلم للمخرج جاى ريتشى، وإنتاج شركة ديزنى، ولعب النجم المصرى مينا مسعود دور البطولة، بعدما بحثت الشركة المنتجة عن بطل بين ألفى ممثل وممثلة، وظهر النجم ويل سميث فى دور الجنى، والبريطانية نعومى سكوت فى دور الأميرة ياسمين.

John Wick: Chapter 3 - Parabellum
عُرض فى يونيو الماضى، وهو من فئة «الإثارة والأكشن»، وحقق إيرادات قُدرت بـ٣١٦.٧ مليون دولار. الفيلم أخرجه تشاد ستاهيلسكى، وهو من تأليف ديريك كولستاد، وبطولة النجم كيانو ريفز، وروبى روز، وهالى بيرى، وأيان ماكشين، وهيرويوكى ساناداز. وحاز العمل إشادة من النقاد لاحتوائه على مشاهد حيوية عديدة، منها «الجرى والمطاردة واللكم وإطلاق النار والطعن والانفجارات»، ورأى النقاد أن هذا الجزء هو الأكثر قوة وفعالية من باقى أجزاء السلسلة.
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