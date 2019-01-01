حجز إعادة محاكمة مسئول بحى السلام في" الرشوة" للحكم

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار على الهوارى، حجز إعادة محاكمة مسئول بحى السلام بالقاهرة لاتهامه بطلب وأخذ رشوة للحكم بجلسة 25 أغسطس.



كانت محامية قد تقدمت لحي السلام بطلبات لإدخال المرافق لوحدات سكنية بالمناطق العشوائية، وبعدها تلقت اتصالا هاتفيا من مدير التنظيم المتهم فى القضية والتقت به على إحدى المقاهي المجاورة للحي حيث وطلب منها رشوة 63 ألف جنيه مقابل توصيل المرافق، وتمكن رجال الرقابة الإدارية من إلقاء القبض على المتهم أثناء تلقيه مبلغ الرشوة.