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رياضة

فان جال يعارض وضع جوارديولا ضمن صفوة مدربي العالم

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:55 م
جريدة الدستور
وكالات
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قلل المدرب الهولندي المعتزل، لويس فان جال، من شأن النجم الفرنسي فرانك ريبيري، لاعب بايرن ميونخ السابق، بالإضافة لاختلافه مع وصف بيب جوارديولا، بأحد أفضل مدربي العالم.

وخلال مقابلة مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، قال فان جال: "أنا أؤمن بالفريق والجماعية، وليس الأفراد، ولسوء الحظ إذا كان لديك عدد كبير من المواهب في الفريق، يصبح بناءه أكثر صعوبة".

وعلل المدرب الهولندي ذلك، بقوله: "الأمر يعتمد عن مدى جاهزية اللاعب لرؤية نفسه جزء من الفريق".

وسبق لفان جال تدريب عدد هائل من المواهب، أمثال فرانك ريكارد مع أياكس الهولندي، بين عامي 1993 و1995، ولويس فيجو مع برشلونة الإسباني بين عامي 1997 و2000.

وعن ذلك، قال: "لقد دربت فيجو وريكارد، عندما كانا في الثلاثينيات من عمرهما، وبعمر 34 عامًا، كان ريكارد منفتحًا على أفكاري، ولم يستغل نجوميته لنفسه، بل للفريق".

واستطرد: "هؤلاء اللاعبين أفضل بكثير ممن يُطلق عليهم نجومًا عبر وسائل الإعلام، وبالنسبة لي فيجو كان نجمًا، أما فرانك ريبيري فلا، لأنه كان يفكر في نفسه أكثر من الفريق".

كما تطرق فان جال للحديث عن الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي يصنف ضمن أفضل مدربي العالم، وهو ما يعارضه المدير الفني الأسبق لمنتخب هولندا.

وقال فان جال: "جوارديولا فاز بكل شيء في إنجلترا الموسم الماضي، لكن المستوى الأعلى يكون في دوري الأبطال، لكنه لم يفز به سواء مع السيتي أو بايرن ميونخ".

وكشف فان جال عن رأيه في سر فشل جوارديولا في التتويج باللقب الأوروبي منذ عام 2011، حيث قال: "هذا لأنه مشغول للغاية بفريقه، ولا يعير اهتمامًا للمنافس، لأنه يجب أن يكون هناك توازن".

واختتم: "في السابق، كان يولي بنفسه اهتمامًا كبيرًا للطريقة التي يلعب بها الفريق المنافس ومدى قوته وضعفه، لأنه ينبغي عليك احترام الخصم، لكنه يفضل الآن القيام بالأمور المتعلقة به فقط".

يذكر أن فان جال، سبق له تدريب عدة أندية أوروبية، من بينها بايرن ميونخ الألماني، مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني.

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