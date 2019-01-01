روما يتقدم خطوة جديدة نحو هيجواين

يتمسك روما الإيطالي، بالتعاقد مع جونزالو هيجواين، مهاجم يوفنتوس، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، أن جيانلوكا بيتراكي المدير الرياضي لفريق روما، سيجتمع مع شقيق ووكيل أعمال هيجواين، خلال هذا الأسبوع، من أجل إقناعه بأن مشروع الذئاب سيكون مناسبًا للمهاجم بالفترة المقبلة.



ولا يزال مستقبل هيجواين مع السيدة العجوز مجهولا، في ظل وجود تخمة من المهاجمين بالفريق مثل كريستيانو رونالدو، ماريو ماندزوكيتش ومويس كين.



وتشير تقارير صحفية إلى أن البيانكونيري على أعتاب التعاقد مع روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد، وهو ما يهدد وجود هيجواين في يوفنتوس بالفترة القادمة.