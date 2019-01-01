الحريري يدعو إلى تخطي المخاوف بشأن إعطاء اللبنانيا الجنسية لأولادهات

تحدث رئيس حكومة لبنان سعد الحريري عن حق المرأة اللبنانية بإعطاء الجنسية لأولادها، داعيا إلى "تخطي المخاوف في هذا الموضوع".



وقال الحريري، خلال إطلاق "مسار قانوني لأول مرة يخص المرأة في لبنان" اليوم الثلاثاء، إنه "لا يمكننا أن نترك المرأة اللبنانية المتزوجة لأجنبي بلا جنسية فهذا حق لأولادها"، مشددا على أنه "كما يحق للرجل المتزوج من أجنبية أن يعطيها الجنسية اللبنانية بعد عدة أشهر، كذلك من حق المرأة أن تعطي زوجها وأولادها الجنسية.. فإما أن نمنع الأمرين أو نوافق على الأمرين!".



واعتبر الحريري "أن هناك قوانين لبنانية يجب تعديلها وهذه مسؤولية البرلمان".



وإذ لفت الحريري إلى أن "هناك مقاومة لإدخال المرأة إلى العمل السياسي في لبنان"، أكد أن "المرأة قادرة على التحكم بوزاراتها بشكل جيد من خلال متابعتها لعملها وأكبر دليل على هذا الأمر الوزيرات الحاليات في الحكومة اللبنانية".



وتابع الحريري أنه "لا يجب أن نخاف من استلام المرأة للمراكز المهمة في الدولة اللبنانية"، متمنيا أن "تتولى امرأة رئاسة مجلس الوزراء".



يذكر أن حكومة الحريري الحالية تضم 4 نساء، للمرة الأولى في تاريخ لبنان، ويتولين حقائب وزارية حساسة مثل وزارتي الداخلية والطاقة.