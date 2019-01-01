ضبط 4 عناصر بحوزتهم مخدرات بالدقهلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط 4 عناصر إجرامية.

أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن (الدقهلية)، والجهات المعنية عن ضبط (2 من العناصر الإجرامية )، لقيامهما بالإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة وبحوزتهما (10 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر – 2 قطعة سلاح أبيض - 2 هاتف محمول– مبلغ مالى).

وضبط (2 من العناصر الإجرامية)، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة وبحوزتهما (300 جرام لمخدر الحشيش - قطعة سلاح أبيض - 2هاتف محمول – مبلغ مالى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

