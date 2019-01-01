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عالم

إسرائيل تهدم ممتلكات لأربع عائلات فلسطينية في الأغوار

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:44 م
جريدة الدستور
وكالات
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قالت مصادر فلسطينية، إن السلطات الإسرائيلية هدمت اليوم الثلاثاء، خياما وبركسات تعود إلى أربع عائلات فلسطينية بمنطقة الأغوار في الضفة الغربية.

وأوضحت مصادر، أن أعمال الهدم تمت في منطقة الرأس الأحمر بالأغوار بعد اقتحامها من قوة عسكرية إسرائيلية، مشيرة الى أن هذه هي المرة الثانية التي تشهد المنطقة أعمال هدم خلال شهر.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في طوباس والأغوار معتز بشارات، إن السلطات الإسرائيلية أعلنت المنطقة المستهدفة منطقة عسكرية مغلقة ومنعت وصول المساعدات الإغاثية الى المتضررين.

وأوضح بشارات أن أربع عائلات مكونة من 17 فردا تضررت وأصبحت في العراء من دون مأوى بسبب عملية الهدم "غير المبررة".

واتهم بشارات إسرائيل بتطبيق سياسة "تهجير قسري" بحق الفلسطينيين في الأغوار في ظل أعمال هدم وترحيل شبه يومية تشهدها المنطقة.

وتشكل منطقة الأغوار نحو ربع مساحة الضفة الغربية ويعيش فيها حوالي 50 ألف فلسطيني بما فيها مدينة أريحا وهو ما نسبته 2 في المائة من مجموع السكان الفلسطينيين في الضفة بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.

من جهة أخرى، دعت لجنة الدفاع عن الأراضي في حي وادي الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس إلى أداء صلاة الجمعة المقبلة في المنطقة تضامنا مع أصحاب المنازل المدمرة واحتجاجا على قرارات الهدم الجماعية للحي.

وهدمت إسرائيل الأسبوع الماضي 12 بناية سكنية تضم عشرات الشقق السكنية في حي وادي الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس بدعوى البناء من ترخيص.
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