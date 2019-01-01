انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق نشب فى شقة بالساحل

أمرت نيابة الساحل، بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شب فى شقة سكنية، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية بعقار فى الساحل، انتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى الساحل، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.