حطب: مصر تشارك بـ 298 لاعبا ولاعبة بدورة الألعاب الإفريقية

كشف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب عن زي بعثة مصر التي من المقرر أن تشارك في دورة الألعاب الإفريقية المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 19 حتى 31 أغسطس القادم، قائلا: "لقد حرص مجلس إدارة اللجنة الأولمبية على تصميم زي خاص لمشاركة مصر في دورة الألعاب الأفريقية لتظهر بعثة مصر بالشكل اللائق والذي يناسب مصرنا الغالية".



وقال المهندس هشام حطب: إن مصر تشارك في دورة الألعاب الإفريقية للمرة الثانية عشرة بعدد 298 لاعبا ولاعبة في 24 لعبة بهدف المنافسة ورفع راية مصر في ظل رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاتحاد الإفريقي ورعايته للرياضة المصرية والسعي نحو تطويرها والانجازات التي تتحقق في كل الألعاب خلال الفترة الحالية".



وأضاف: "إن دورة الألعاب الإفريقية تشهد فرصة لتأهل ما يقرب من 30 لاعبا ولاعبة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 وهذا هدف آخر بخلاف المنافسة على اللقب والذي سيكون شرسا مع المغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا والجزائر ولكننا نركز جيدا في المنافسة لتحقيق أهدافنا"..موجها الشكر لوزيرالشباب والرياضة على مجهوداته والتعاون المثمر مع اللجنة الأولمبية وحرصه على دعم الحركة الأولمبية في إطار السعي نحو واجهه مشرفة لمصر وتحقيق نتائج ترفع راية مصر عاليا.