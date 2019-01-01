ريفربليت يزيد من تعب دياز بعد خروجه من قائمة الأهلي السعودي

كشفت تقارير إعلامية أرجنتينية، عن موقف إدارة ريفربليت في استمرار مفاوضاتها مع النادي الأهلي بشأن التعاقد مع التشيلي باولو دياز مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ويتواجد دياز حاليا في تشيلي، بعد الطلب الذي تقدم به لإدارة الأهلي، للاستمرار في بلاده، لحين الاستقرار على موقفه النهائي من مفاوضات ريفر بليت.



وأوضحت صحيفة "ريجول" أن مسئولي ريفربليت، اتخذوا قرارا بإنهاء المفاوضات مع الأهلي وتجميدها بعد الرفض الذي تلقوه على العرض المادي المقدم منهم.



ورفض الأهلي عرض النادي الأرجنتيني المقدر بـ 3 مليون يورو، مطالبا بـ 8 ملايين يورو للموافقة على رحيل اللاعب.



وأبدى باولو دياز رغبته في الانتقال إلى صفوف ريفربليت في الصيف، بعد الإصرار من إدارة النادي على التعاقد معه.



يذكر أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة إيفانكوفيتش استبعد التشيلي باولو دياز من قائمة اللاعبين الأجانب في بطولة دوري أبطال آسيا.