وزير خارجية العراق يدعو الشركات الألمانية للاستثمار ببلاده

دعا وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم اليوم الثلاثاء، الشركات الألمانية إلى الاستثمار في العراق وخاصة في مشاريع إعادة الاعمار.



وأشاد الحكيم، خلال تسلم أوراق اعتماد سفير ألمانيا الجديد في العراق أوله ديل بـ "مواقف ألمانيا الداعمة للعراق، ولاسيّما ما قدّمته من مساعدات في الحرب ضد عصابات داعش الإرهابيّة".



ووفق بيان للخارجية العراقية اليوم، بحث الجانبان تطوير التعاون الثنائيّ بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.