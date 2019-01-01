جون توشاك يشن هجوم عنيف على جاريث بيل

خرج مدرب منتخب ويلز السابق جون توشاك لمهاجمة مواطنه ونجم ريال مدريد جاريث بيل بعنف في تصريحات لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



ووصف المدرب الويلزي عدم تعلم جاريث بيل للغة الإسبانية، رغم وصوله لريال مدريد قبل 6 سنوات بالأمر المهين.



وأشار توشاك أن عدم تواصل بيل بالإسبانية سبب له مشاكل وعزلة عن زملائه في مدريد، مما أثر على مستواه على الرغم من الانطلاقة الجيدة التي حققها بعد انتقاله قادمًا من توتنهام مقابل 100 مليون يورو.



يذكر أن جاريث بيل كان قريبًا من الانتقال لجيانجسو صانينج الصيني في الأيام الماضية، ليحصل على مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا لكن الصفقة تعثرت.



وتم استبعاد بيل من قائمة ريال مدريد المشاركة في كأس أودي الودية في ضيافة بارين ميونيخ الألماني، حيث سيواجه الميرينجي وصيف بطل أوروبا توتنهام هوتسبير مساء اليوم في نصف النهائي.