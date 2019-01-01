شاهد.. استقبال منتخب شباب اليد في مطار القاهرة احتفالا ببرونزية العالم

وصل منتخب مصر لكرة اليد للشباب، مطار القاهرة، فجر اليوم الثلاثاء، قادما من إسبانيا، بعد فوزه بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للشباب.



رصدت كاميرا موقع إكسترا نيوز، لحظات استقبال منتخب اليد للشباب، الذين التقطوا الصور التذكارية مع المتواجدين في المطار، والشباب الذي انتظرهم للاحتفال بهم، وسط تواجد مظاهر احتفالية مثل الرقص بالعصى والمزمار.



كان منتخب مصر للشباب فاز الأحدا لماضي، بالميدالية البرونزية بكأس العالم لكرة اليد بعد فوزه على المنتخب البرتغالي 37 - 27.



وأدى المنتخب المصري بقوة أمام المنتخب البرتغالي حتى تمكن من زيادة الفارق مع نهاية المباراة، ليتوج بالمركز الثالث وجاءت البرتغال رابعًا.