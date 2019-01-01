ريكاردو: من الضروري الإبقاء على الانتقادات الموجهة لرينو

قال دانيال ريكاردو أن فريقه رينو بحاجة إلى "نقد بناء" عوضًا عن الاتّهامات، وذلك في ظلّ توجّه الصانع الفرنسي إلى العطلة الصيفية وهو متأخّر كثيرًا عن أهدافه التي وضعها لهذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا واحد.



سبق وصرّحت رينو بأنّ هدفَيها لهذا الموسم يتمثّلان في إنهائه على الأقلّ بالمركز الرابع ضمن بطولة الصانعين عن استحقاق، وإغلاق الفارق مع فرق الصدارة الثلاثة، لكنّ الفريق يحتلّ حاليًا المركز الخامس في الترتيب.



وقد انتقد زميل ريكاردو بالفريق نيكو هلكنبرغ الأسبوع الماضي فريقه واصفًا معدّل التطوير "بالمخيب للآمال".



لكنّ ريكاردو يرى أنّ من مسؤولية السائقين أن يُديروا توقّعاتهم ويظهروا الروح القيادية خارج الحلبة بينما يحاول الفريق إيجاد حلول لمكامن الضعف على السيارة.



قال ريكاردو "دومًا ما أكون إيجابيًا للغاية، ونرغب بالطبع بتحقيق التقدّم. لكنّني أعلم كذلك أنّ الشعور بالغضب والإحباط وجلب مناخ كهذا إلى الفريق لا يُعدّ دومًا عاملًا مثمرًا، لذا أعتقد أنّه تقع على عاتقي مسؤولية رؤية الجوانب الإيجابية وبقعة الضوء في نهاية النفق المظلم".



وأضاف: "ذلك جزء من وظيفتي على نحوٍ ما، أن أبقي على الروح المعنوية للجميع مرتفعة، وبالتأكيد إذا ما كان هنالك ما يستدعي التحسين، فسأخبرهم بذلك، لكنّه يجب أن يكون بطريقة بنّاءة".