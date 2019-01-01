تجديد حبس طفلة العياط

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، المنعقدة بالعياط، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس الطفلة المتهمة بقتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها بالعياط، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كما جددت المحكمة حبس صديقي المجني عليه، والتي كانت الفتاة ترتبط بأحدهما بعلاقة عاطفية وعاونا القتيل في استدراجها، 15 يوما بتهمة المساعدة في استدراج أنثى، والتحريض على التعدي عليها جنسيا.

وكشفت تحقيقات نيابة العياط ملابسات ذبح طفلة لسائق ميكروباص داخل المنطقة الجبلية، بعد محاولته اغتصابها حيث تبين أنه استدرجها بحجة استرداد هاتف صديقها، وحاول التعدي عليها جنسيا فذبحته ومزقت جسده ب 13 طعنة وسلّمت نفسها إلى قسم الشرطة.