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حوادث

تجديد حبس شقيقين بتهمة النصب على المواطنين

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:32 م
جريدة الدستور
حسام التمساح
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، تجديد حبس شقيقين بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد ١٥ يوما علي ذمة التحقيق.
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، قيام "شقيقين شريكان في شركة لإلحاق العمالة للخارج كائنة بدائرة القسم- مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام" بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى في النصب والاحتيال على المواطنين عقب إيهامهم بتوفير فرص عمل لهم خارج البلاد دون الحصول على موافقة من الجهات المختصة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بالشركة المشار إليها، وبالتفتيش عُثر بداخلها على دفتر إيصالات استلام نقدية باسم الشركة.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد (11) حادثة نصب بذات الأسلوب، وأقرا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهما بالنصب.
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