استمرار حبس شقيقين بتهمة الاتجار في الحشيش

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة، تجديد حبس شقيقين لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة.

كانت وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة، مفادها قيام كل من "موسي. أ، 25 سنة عاطل وشقيقه محمد"، 23 سنة عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وبعد التأكد من صحة المعلومات وبإعداد الأكمنة، تمكنت قوة أمنية بقيادة النقيب أحمد العريان، معاون مباحث قسم شرطة حدائق القبة، من ضبطهما، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش وزنت نحو نصف كيلو جرام، بقصد الإتجار، ومبلغ مالي كبير، وهاتف محمول.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم.