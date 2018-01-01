إحصاء الاحتلال: "محمد" الاسم الأكثر انتشارا في إسرائيل

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء التابع للاحتلال الإسرائيلى الأسماء الأكثر شيوعًا داخل الأراضي المحتلة لعام 2018.



وقال "المركزي للإحصاء" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن اسم محمد يعد الأكثر انتشارًا، وذلك رغم انخفاض إجمالي عدد الأولاد الذين تم تسميتهم بهذا الاسم عن العام 2017، بالإضافة إلى أن اسم "مريم" هو الأكثر شيوعا بين الفتيات المسلمات، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



وأوضح الجهاز الإسرئيلي أن الاسم الأكثر شيوعًا بين الأولاد اليهود هو "ديفيد"، وسُمى به 1447 ولدًا، مشيرًا إلى أن الاسم الأكثر شيوعا بين الفتيات اليهوديات هو "تمار"، إذ سُميت به 1289 فتاة.



وأضاف أن الأسماء الشائعة بين الأولاد اليهود الذين ولدوا في عام 2018، هي: ديفيد، أرئيل، نعوم، إيتان، دانيال، يهوذا، وموسى، فيما الأسماء الشائعة بين الفتيات اليهوديات: تمار، مايا، أبيجيل، سارة.