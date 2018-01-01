الثلاثاء 30 يوليه 2019 الموافق 27 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

إحصاء الاحتلال: "محمد" الاسم الأكثر انتشارا في إسرائيل

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:31 م
جريدة الدستور
سارة الشلقاني
طباعة
ads
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء التابع للاحتلال الإسرائيلى الأسماء الأكثر شيوعًا داخل الأراضي المحتلة لعام 2018.

وقال "المركزي للإحصاء" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن اسم محمد يعد الأكثر انتشارًا، وذلك رغم انخفاض إجمالي عدد الأولاد الذين تم تسميتهم بهذا الاسم عن العام 2017، بالإضافة إلى أن اسم "مريم" هو الأكثر شيوعا بين الفتيات المسلمات، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأوضح الجهاز الإسرئيلي أن الاسم الأكثر شيوعًا بين الأولاد اليهود هو "ديفيد"، وسُمى به 1447 ولدًا، مشيرًا إلى أن الاسم الأكثر شيوعا بين الفتيات اليهوديات هو "تمار"، إذ سُميت به 1289 فتاة.

وأضاف أن الأسماء الشائعة بين الأولاد اليهود الذين ولدوا في عام 2018، هي: ديفيد، أرئيل، نعوم، إيتان، دانيال، يهوذا، وموسى، فيما الأسماء الشائعة بين الفتيات اليهوديات: تمار، مايا، أبيجيل، سارة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

تعرف على الشروط.. وظائف جديدة بمدارس النيل

منذ يومين

رئيس الزمالك: السحر الأسود وراء هدف الأهلى فى النادي الأبيض

منذ أقل من ساعتين

يد واحدة.. اليونان وقبرص تتحدان مجددًا ضد "استفزازات أردوغان"

منذ حوالي 5 ساعات

فلكيًا.. عيد الأضحى يوم الأحد 11 أغسطس

ads

الصور

image description

وصول بعثة منتخب مصر لليد الحاصلة على برونزية كأس العالم

image description

العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"

image description

حفل الفنان أبو الليف في شاطئ الهاموك

image description

100صورة.. ترصد شخصية الأهلي في الأوقات الحاسمة

image description

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة النجم الراحل فاروق الفيشاوي (صور)

ads

الأكثر قراءة

تفاصيل صفقة انتقال محمود متولى من الإسماعيلى إلى الأهلى

رأي رونالدو في يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة

شاهد.. شاب أخرج أمه من قبرها لإعادتها للحياة

فلكيًا.. عيد الأضحى يوم الأحد 11 أغسطس

ستوديو

مؤيدو مصطفى كامل يوزعون عصير مانجو فى انتخابات الموسيقيين (فيديو)

فى ذكرى ميلاد "وحش الشاشة".. تعرّف كيف أصبح فريد شوقى نجمًا للسينما التركية؟

حرائق هائلة تلتهم غابات سيبيريا الروسية (فيديو)

هانى شاكر يصل انتخابات نقابة الموسيقيين (صور)

ads

رياضة

برشلونة يقطع خطوة عملاقة نحو استعادة نيمار

عشرة صفقات مدوية ستتم في الفترة المقبلة

آخر تطورات انتقال نيمار إلى برشلونة

بالأرقام.. أتلتيكو مدريد الأفضل في الوديات قبل الرسميات

الرئيس نيوز

الشامي: الاكتفاء بالهيكل الوظيفي لـ "هيئة تنمية الصعيد" لا يكفي

الغزولي: هذه المؤتمرات تمحو الفجوة بين الشباب والدولة

عودة: غالبية توصيات مؤتمرات الشباب نفذت بالكامل

خاص| صرف 100 مليون جنيه من المالية لدعم الصحف القومية

منوعات

"الحنطور" يختفى من شوارع روما

خبراء يحذرون من ظاهرة الاحتباس الحراري

آثار مدمرة للتغيرات المناخية

بريطانيا تسجل اليوم الأكثر حرارة في تاريخها

كشكول

تنسيق الجامعات 2019.. تعرف على البرامج العلمية المتخصصة بـ"الإسكندرية"

قرار جديد من "التعليم" بشأن رسوم الدراسات العليا للمُعلمين

الإحصاءات السكانية: التعليم آخر اهتمامات الأسرة المصرية

تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وجامعة "إسلسكا"

إسلام سياسي

السلطات الأمريكية تعتقل صوماليين بتهمة الانتماء لداعش وتنفيذ عمليات إرهابية بمصر

تعرّف على الحالة الصحية الحالية لزعيم تنظيم داعش الإرهابي

تهديدات إخوانية لمنتقدي قيادات الجماعة المتهمين بالفساد

فضيحة التسريبات تشعل الحرب الكلامية بين الإخوان وأمير بسام

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
جونسون وترامب.. وجهان لعالم جديد
مؤمن المحمدي
صالحة
لواء.حمدى البطران
المكتبات العامة
لواء. محسن الفحام
الشباب ومواجهة الإرهاب
المزيد

الثقافة

"ليلة العامية" أمسية شعرية فنية بأتيليه القاهرة اليوم

اليوم.. ورشة عمل فى الفن الإسلامى بمركز درب 1718

"غصون أماليد".. مجموعة قصصية تبرز المعاناة النسوية

تعرف على عروض برنامج "أيام سيما دِكّة" اليوم

صفحتنا ع الفيس بوك