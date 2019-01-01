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حوادث

ضبط 5293 قضية سرقة تيار كهربائى

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 12:29 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
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شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، حملات أمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة.
أسفرت الجهود عن ضبط (5293) قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة، ومخالفات شروط التعاقد.
أسفرت فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل) عن ضبط (46) قضية متنوعة.
أسفرت الجهود فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (2) قضية.
وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
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