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رياضة

مشادة كلامية بين كلوب ونجم ليفربول

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:27 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، إنه دخل في جدال ساخن مع مدربه يورجين كلوب أثناء خسارة ليفربول الودية أمام نابولي بثلاثية نظيفة، لتتواصل بالتالي النتائج السيئة للريدز في الفترة الإعدادية للموسم الجديد والتي شهدت خسارة أبطال أوروبا أمام كل من بروسيا دورتموند وإشبيلية ونابولي والتعادل مع سبورتينج لشبونة، وعقب تسجيل نابولي الهدف الأول عبر لورينزو إنسيني، دخل المدافع الهولندي البالغ من العمر 28 عامًا مع كلوب وذلك حسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقال فان دايك عن تلك المشاجرة: "هي أمر خاص بيني وبينه، ليس من الضروري الكشف عنها، أرى أنه من الهام التواصل دائمًا مع المدرب، وفي بعض الأحيان يجب أن تخبر من أمامك بالحقيقة، هذا كل شيء".

وتأتي نتائج ليفربول الضعيفة في الفترة الإعدادية للموسم في ظل غياب الثنائي محمد صلاح وساديو ماني، واللذان حظيا بفترة راحة أطول عقب مشاركتهما في كأس الأمم الإفريقية.

كما يغيب عن ليفربول أيضًا الثنائي أليسون بيكر وروبرتو فيرمينو بعد مشاركتهما في كوبا أمريكا مع منتخب البرازيل، في الوقت الذي يعاني فيه الريدز من إصابة كل من نابي كيتا وشيردان شاكيري.

ويواجه ليفربول نظيره ليون في جنيف يوم الأربعاء المقبل، قبل مواجهة مانشستر سيتي في الدرع الخيرية يوم الأحد المقبل، وبعدها مواجهة نوريتش سيتي يوم 9 أغسطس في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.
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