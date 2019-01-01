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رياضة

أول تعليق من إدريسا جاى على انضمامه لباريس

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:24 ص
جريدة الدستور
وكالات
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عبر السنغالى ادريسا جاى عن سعادته بالانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي قادما من ايفرتون الإنجليزي حيث قال : «أشعر بالفخر ، والآن أريد التقدم خطوة جديدة في مسيرتي الاحترافية، سان جيرمان من أكثر المشروعات الرياضية طموحًا في أوروبا والعالم».

وأضاف: «بعد خوض نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية رفقة منتخب السنغال، حرصت على دخول مرحلة جديدة في حياتي الكروية بالانضمام إلى النادي الباريسي».

وتابع: "أشكر المسئولين والمدرب على ثقتهم بي، سأبذل قصارى جهدي لإثبات جدراتي بهذه الثقة".

وأعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، رسميًا ضمه لمتوسط ميدان إيفرتون، إدريسا جاي، مقابل 29 مليون جنيه إسترليني، وأجرى الدولي السنغالي الكشف الطبي، كما توصل إدريسا جاي إلى اتفاق بشأن البنود الشخصية في تعاقده دون مشاكل، ويأتي ذلك بعدما أبدى فريق العاصمة الفرنسية اهتمامًا كبيرًا بضم اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في شهر يناير الماضي من صفوف التوفيز، وذلك بحسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.
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