ميراندا يفرض نفسه على مختلف الدوريات

فرض ميراندا لاعب برشلونة نفسه على الساحة الكتالونية، حيث تهتم باستقطابه العديد من الأندية بمختلف الدوريات .



ففي إسبانيا يظهر في الصورة غرناطة ومايوركا بينما يهتم بنفيكا البرتغالي بضمه كما يسعى جلادباخ للحصول على توقيعه ، وذلك في ظل تألقه الفترة الماضية حيث ستتم المفاضلة بين العروض لاختيار الأفضل من بينها .