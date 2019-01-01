ميراندا يفرض نفسه على مختلف الدوريات
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:22 ص
وكالاتطباعة
فرض ميراندا لاعب برشلونة نفسه على الساحة الكتالونية، حيث تهتم باستقطابه العديد من الأندية بمختلف الدوريات .
ففي إسبانيا يظهر في الصورة غرناطة ومايوركا بينما يهتم بنفيكا البرتغالي بضمه كما يسعى جلادباخ للحصول على توقيعه ، وذلك في ظل تألقه الفترة الماضية حيث ستتم المفاضلة بين العروض لاختيار الأفضل من بينها .
ففي إسبانيا يظهر في الصورة غرناطة ومايوركا بينما يهتم بنفيكا البرتغالي بضمه كما يسعى جلادباخ للحصول على توقيعه ، وذلك في ظل تألقه الفترة الماضية حيث ستتم المفاضلة بين العروض لاختيار الأفضل من بينها .