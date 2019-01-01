اهتمام رباعي بلاعب أتلتيكو مدريد

بينما تمت المقابلة بين ممثلي انخل كوريا ومسئولي الميلان للتفاوض بشأن انتقاله، إلا أن ذلك ليس النادي الوحيد الذي يهتم بخدمات اللاعب .



فهناك كل من توتنهام، الآرسنال وفالنسيا في الصورة مما سيجعل أتليتكو مدريد يسعى للحصول على العرض الأفضل للتخلي عن خدمات لاعبه في فترة الانتقالات الحالية.



