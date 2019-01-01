اهتمام رباعي بلاعب أتلتيكو مدريد
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:21 ص
وكالاتطباعة
بينما تمت المقابلة بين ممثلي انخل كوريا ومسئولي الميلان للتفاوض بشأن انتقاله، إلا أن ذلك ليس النادي الوحيد الذي يهتم بخدمات اللاعب .
فهناك كل من توتنهام، الآرسنال وفالنسيا في الصورة مما سيجعل أتليتكو مدريد يسعى للحصول على العرض الأفضل للتخلي عن خدمات لاعبه في فترة الانتقالات الحالية.
فهناك كل من توتنهام، الآرسنال وفالنسيا في الصورة مما سيجعل أتليتكو مدريد يسعى للحصول على العرض الأفضل للتخلي عن خدمات لاعبه في فترة الانتقالات الحالية.