بنك اليابان المركزي يبقي على سياسته النقدية ويلوح بالتيسير

أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية دون تغيير يوم الثلاثاء، لكنه أضاف نبرة جديدة في بيان سياسته النقدية بالقول إنه سيلجأ للتيسير ”دون تردد“ إذا فقد الاقتصاد الزخم لتحقيق هدف البنك المركزي بالوصول بمعدل التضخم إلى اثنين بالمئة.



وكما كان متوقعا، أبقى بنك اليابان المركزي على سعر الفائدة المستهدف للأجل القصير عند -‭0.1‬ بالمئة، وعلى تعهد بتوجيه العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات عند نحو صفر بالمئة.



وأبقى البنك على توجيهه المستقبلي - أو تعهد البنك المركزي بشأن السياسة النقدية المستقبلية - الذي يلزم بالإبقاء على أسعار الفائدة الحالية الشديدة التدني لفترة ممتدة من الوقت، على الأقل حتى ربيع 2020 تقريبا“.



وصوت سبعة من أعضاء مجلس البنك لصالح قرار الإبقاء على أهداف الفائدة، بينما صوت اثنان بالرفض، وامتنع اثنان عن التصويت.