مصدران: بورصة دبي للطاقة تطرح عطاء تجريبيا للخام العماني

قال مصدران تجاريان إن بورصة دبي للطاقة دعت المشاركين في السوق للمشاركة في عطاء تجريبي للخام العماني يوم الثلاثاء.



وتجري بورصة دبي عطاءات تجريبية قبل طرح مزادات لبيع الخام.



ويمكن للمشترين تقديم العروض لشراء مليوني برميل من الخام العماني للتحميل في أكتوبر تشرين الأول.



يقام المزاد في الساعة 0355 مساء بتوقيت سنغافورة (0755 بتوقيت جرينتش).