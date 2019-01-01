الثلاثاء 30 يوليه 2019 الموافق 27 ذو القعدة 1440
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اقتصاد

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار والأنظار على المركزي الأمريكي

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:17 ص
جريدة الدستور
وكالات
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نزلت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في شهرين، بينما يترقب المستثمرين نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يستمر ليومين والمتوقع أن يسفر عن خفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0550 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 بالمئة عند 1422.85 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1423.90 دولار للأوقية.

ويبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعه يوم الثلاثاء، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس. وفي حال قيامه بذلك، سيكون هذا أول خفض لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأمريكي في عشر سنوات.

في الوقت نفسه، بلغ مؤشر الدولار أعلى مستوياته في شهرين يوم الثلاثاء مع تضاؤل توقعات إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي على خفض كبير لأسعار الفائدة. ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 16.41 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 878.60 دولار للأوقية.
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