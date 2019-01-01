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اقتصاد

5 مشروعات تجعل من دبي عاصمة للاستدامة في 2020

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:11 ص
جريدة الدستور
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تمتلك دبي استراتيجية طموحة لإحراز تقدم ملموس لتكون ضمن أكبر 10 مدن على مستوى العالم في مجال الاستدامة، وترتكز تلك الاستراتيجية على محاور رئيسية هي البيئة والطاقة والاقتصاد.

وتعكف مختلف الجهات داخل دبي في ضوء تلك الاستراتيجية على التوجه نحو الاستدامة، وهو ما نتج عنه عدد من المشروعات التي تتجه بخطى ثابتة لتحقيق هذه الاستراتيجية، "العين الإخبارية" ترصد أهم هذه المشروعات المقرر تدشينها خلال عام 2020.

وفي مقدمتها يأتي معرض إكسبو دبي 2020، الحدث الأضخم الذي تستضيف خلاله الإمارة نحو 25 مليون زائر من حول العالم، ليشهدوا فعاليات وأنشطة من أكثر من 190 دولة، ويمتاز الإكسبو منذ إنشائه بالاعتماد على أعلى الممارسات الصديقة للبيئة بهدف خفض الانبعاثات الكربونية، ومنها استخدام نحو 30% من مواد البناء المعاد تدويرها.

وبالتزامن مع ذلك ينطلق المشروع الوطني للسياحة المستدامة، والذي يستثمر توافد هؤلاء الزوار وتوجههم نحو المحميات الطبيعية التي تتمتع بها دولة الإمارات والتي تصل إلى 43 محمية، وعلى الجانب الآخر تنطلق المرحلة الثالثة من مشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وهو الأضخم من نوعه في مجال إنتاج الطاقة الشمسية؛ إذ يهدف لتطوير مشاريع بقيمة 50 مليار درهم في الإمارات.

وعلى الصعيد العمراني تنفذ دبي خلال عام 2020 خطتها الحضرية التي ستعمل فيها على زيادة أعداد المباني الخضراء، وتحقيق التوازن البيئي والعمراني على حد سواء، مع مضاعفة المساحات الخضراء لتصل إلى 12.2 ألف هكتار.
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