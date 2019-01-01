معارض قطري: نظام الدوحة وصل لخط اللارجعة ولا يمكن التفاوض معهم

أكد المعارض القطري وأحد افراد الأسرة الحاكمة فهد بن عبدالله آل ثاني، أنه بات من المستحيل التفاوض من النظام القطري أو القبول بحكومته، مشددًا على أن تنظيم الحمدين وصل إلى نقطة "اللارجعة".



وقال "بن عبدالله" في تغريدة على صفحته بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "وصلنا مع نظام قطر الحالي إلى خط اللارجعة".



وشدد "بن عبد الله آل ثاني" قائلًا: "لا يمكن التفاوض معهم إطلاقًا ولا يمكن القبول بهم كحكومه تمثل وطننا الغالي قطر".



وأوضح: "الذين يخططون لدمار الدول العربية وغير العربية منذعقود لا يمكن أن القبول بهم مهما كان"، مضيفًا: "في نفس الوقت لايمكن أيضًا أن يفلتوا بجرائمهم ضدنا وضدهم بدون عقاب".