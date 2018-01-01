58.7 مليون جنيه أرباح "زهراء المعادي" بالنصف الأول

أظهرت المؤشرات المالية لشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، ارتفاع أرباحها بنسبة 4.26 % خلال النصف الأول من العام الجاري.



وأوضحت زهراء المعادي في إفصاحها لإدارة البورصة، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت صافي ربح بلغ 58.7 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 56.3 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وارتفع إجمالي مبيعات الشركة خلال الفترة، حيث سجلت 127.3 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 123.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وبلغ إجمالي الإيرادات 91.1 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من 2019 مقارنة بـ92.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2018.



وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري، صافي ربح بلغ 34.27 مليون جنيه، مقابل 31.59 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة، حيث سجلت 92.92 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 74.03 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.



يذكر أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 152.56 مليون جنيه منذ بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر 2018، مقابل 160 مليون جنيه أرباح خلال العام الماضي.